تطوير الواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين

بدأ العمل على قدم وساق للانتهاء من الواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين بالشكل اللائق، تحت إشراف هندسي من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

العمل سينتهي من 6 إلى 8 أشهر

وقال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، إنه تم التوقيع على أمر الإسناد مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف للانتهاء من هذا العمل في غضون من ستة إلى ثمانية أشهر، مضيفا: «نحن كمجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إذا كنا قد التزمنا خلال الفترة الماضية بتوجيه المخصصات المالية للخدمات النقابية لأجل تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه منذ تفشي فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بمخصصات مشروع العلاج والمعاشات والقروض والإعانات والصيانة وتطوير مبنى النقابة داخليا وكل هذه الأمور المهمة مع غلق، الواجهة الرئيسية التي كانت تتساقط وتمثل خطورة بالغة على الزملاء والمترددين على النقابة والمارة من أمام المبنى بشارع عبدالخالق ثروت».

وتابع: «نحن قد بدأنا بالفعل وجديا في العمل بالواجهة الرئيسية للنقابة بعد توافر السيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض، وإن شاء الله ينتهي العمل بما يليق».