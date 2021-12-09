ضبط 35 قطعة سلاح وتنفيذ 8658 حكما قضائيا في حملات أمنية بالقليوبية والبحيرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

- ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض.

- ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهم، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 9 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

- تنفيذ 7546 حكم قضائي متنوع.

حملات أمنية في محافظة البحيرة

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن، استهدفت دائرتي مركزي «كوم حمادة، وكوم بدر» بنطاق محافظة البحيرة، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

- ضبط 27 قطع سلاح ناري، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 25 متهم.

- ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 81 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫15 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 19 متهم.

- ضبط 3 قضايا سلاح أبيض.

- ضبط 5 قضايا مصنفات.

- تنفيذ 1112 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري استمرار الحملات.