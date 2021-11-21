شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة مرتكبي جرائم سرقة المساكن وخطف متعلقات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة) بأسلوب «المغافلة» عقب قيامها بافتعال مشاجرة معه.

وبتطوير مناقشتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «النشل والمغافلة»، كما أقرت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادها تم ضبط (مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها)، وأقرت بإنفاقها باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموها بالسرقة.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في سرقة السيارات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمنطقة المنيب بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (العجوزة - أول وثان أكتوبر - حدائق أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب «التسلق وكسر الباب»

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين – ربة منزل، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب (التسلق وكسر الباب) مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقي بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالي) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب (كسر الباب) باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما اعترف بارتكابه 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة)، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة سرقة إحدى الشقق السكنية بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به هددها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي – جهاز لاب توب) كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض «مطواة»)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام «مفتاح مصطنع»، وأثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

وكشف عن اقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق أثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط (جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية) من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.