4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. تعرف عليهم

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات، ويبحث العديد منهم عن القنوات المفتوحة، والتي تبث مباراة مصر والأردن لمشاهدتها في المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمشاهدتها على القهوة.

وأعلنت عدد من القنوات حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب، والتي يتم بثها على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وكان من أهم تلك القنوات مجموعة قنوات bein sports وأون تايم سبورت، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن، وتردداتها، كالتالي:

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، وجاءت تردد القناة على النايل سات كالتالي:

تردد قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

أعلنت مجموعة قنوات bein sports عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن يكون هناك حاجه للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Alkass One HD

وحصلت أيضا قناة Alkass One HD القطرية على حقوق بث مباريات كأس العرب، وجاء ترددها كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر في آخر مبارياته بكأس العرب، تعادل مع نظيره الجزائري تعادل إيجابي بنتيجة 1 -1، الأمر الذي جعل الفل في صدارة المجموعة يعتمد على كروت الفريقين.