عاجل.. أكرم توفيق يغيب عن مباراة مصر في ربع نهائي كأس العرب

تأكد غياب أكرم توفيق، ظهير أيمن منتخب مصر، عن المباراة المقبلة في ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد حصوله على بطاقة صفراء، خلال مواجهة منتخب الجزائر مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجنوب، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وحصل أكرم توفيق، على بطافة صفراء، في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وهي الثانية له في البطولة بعدما حصل على بطاقة صفراء أيضًا في مباراة المنتخب أمام لبنان، في مستهل مشوار الفراعنة في كأس العرب، ليتأكد غياب اللاعب عن دور الثمانية.

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