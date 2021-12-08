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أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباراة مصر والأردن في كأس العرب

كتب:

الوطن
10:26 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
كأس العرب

كأس العرب

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، في اللقاء المقرر له في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المُقبل.

أون تايم سبورتس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباراة مصر والأردنونشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتظرونا على أون تايم سبورت، مباراة منتخب مصر والأردن في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، كونوا على الموعد».وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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