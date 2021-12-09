تحرير 51 محضرا تموينيا ووصول 200 بطاقة لمديرية تموين جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات واسعة النطاق بمشاركة الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك شملت عددًا من الفنادق والمخابز في مدينة شرم الشيخ وبعض المدن، وجرى تحرير عدد من المحاضر التموينية المختلفة.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن هذا يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة «الكريسماس»، وتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات والمطاعم والفنادق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية.

تحرير 51 محضرا

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في بيان له، إن الحملة قامت بتفقد عدد من الفنادق والمحال التجارية والمطاعم، وجرى تحرير عدد 9 محاضر تموينية عبارة عن 2 محضر غش تجاري، محضر سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وجرى إحالة المخالفات للنيابة العامة.

وأشار إلى أنه قاد عددا من الحملات التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين على مدينتي شرم الشيخ وراس سدر حيث جرى تحرير عدد 33 محضرا تموينيا عبارة عن عدد 2 محضر بيع بزيادة عن السعر الرسمي، عدد 10 محاضر تموينية عدم الإعلان عن الأسعار المقررة، وجرى تحرير عدد 21 محضرا تموينيا عدم الاحتفاظ بشهاده صحية وجرى اتخاذ الإجراءات والعرض على النيابة العامة.

وصول 200 بطاقة تموينية

على جانب آخر، قال إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، في بيان، إن المديرية تسلمت الفترة الماضية نحو 200 بطاقة تموينية تنوعت بين بدل فاقد، بدل تالف، إصدار لأول مرة، موضحا أن وزارة التموين قامت بعمل آلية جديدة لسرعة استصدار البطاقات التالفة أو المفقودة.

أشار إلى أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين أصدر قرارا بإصدار البطاقات البديلة أو المفقودة خلال أقل من أسبوع، ويقوم المواطن للرسالة رسالة نصية للحصول على الرقم السري خلال 48 ساعة، مع السماح بصرف العيش فقط على أن يقوم المواطن بصرف السلع التموينية الشهر التالي لاستخراج البطاقة.