ضوابط دخول مصر.. اللقاح شرط أساسي ويستثنى الأطفال أقل من 12 عاما

حزمة من القرارات أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، اليوم الخميس، من بينها ضوابط دخول مصر، التي جاءت بالقرار رقم 1 لسنة 2021 والمتعلقة بجائحة كوفيد 19 ومتحوراته.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد ضوابط دخول مصر وفقا لما أعلن بـ الجريدة الرسمية.

ضوابط دخول مصر

ووفقا لما جاء بالمادة السابعة، فإن ضوابط دخول مصر جاءت على النحو التالي:

- يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض.

- أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.

- يجوز إجراء تحليل (PCR)، للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

- يستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

عقوبة مخالفة ضوابط دخول مصر

كما يعاقب كل من خالف أي من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات المقررة في المادتين 5 و6 من القانون رقم 152 لسنة 2021 المشار إليه، ويجوز التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من احكام هذا القرار وفقا للمادة 7 من القانون المذكور.

كما يجوز، وفقا للمادة التاسعة، فرض الجزاءات الإدارية طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 152 لسنة 2021 المشار غليه حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة في هذا القرار بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.