إعفاء حاملي شهادات التطعيم من إجراء مسحة كورونا.. ضوابط دخول القادمين إلى مصر

استعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرّة مستشفيات العزل.

إجراءات دخول القادمين إلى مصر

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر، موضحة أنه تم تحديث تلك الإجراءات بما يتماشى والإجراءات المتخذة في العديد من الدول، وذلك من حيث اعتبار المتلقين للجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء اختبار فحص الحامض النووي للفيروس، بما في ذلك السماح بدخول القادمين الذين يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس شريطة احتواء الشهادة على QR Code، وأن يكون نوع التطعيم المستخدم من التطعيمات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية، وأن يكون قد مر على الجرعة الأخيرة 14 يومًا على الأقل.

إعفاء حاملي شهادات التطعيم من إجراء PCR عند الوصول

وأضافت أنه يعفى حاملو شهادات التطعيم من شهادة PCR سلبي أو إجراء تحليل PCR عند الوصول، فيما لا يعفى حاملو شهادات التطعيم من إجراء اختبارID بالنسبة للقادمين من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور.

مصر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًا في نسب التطعيم

وألقت «زايد» الضوء على آخر المستجدات العالمية للفيروس من حيث الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات يومية، فضلاً عن موقف اللقاحات في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الأفريقية.

موقف تصنيع لقاح «سينوفاك»

كما تطرقت إلى مستجدات موقف تصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني، مشيرة إلى الموقف الحالي للتعاقد على وتوريد لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، للقاحات ساينوفارم، واسترازينيكا، وساينوفاك، وسبوتنيك.

نشر 943 بحثًا علميًا في فترة جائحة كورونا

وأوضحت الوزيرة دور مصر في البحث العلمي أثناء الجائحة، مشيرة إلى أنه تم نشر 943 بحثًا علميًا، وتم أخذ اقتباسات من الأبحاث المصرية بمعدل 7,935 مرة، وأن الأبحاث العلمية المصرية مثلت نسبة 24.5% من إجمالي الأبحاث التي تم إجراؤها في قارة أفريقيا.