للمسافرين.. «الصحة» تحدد ضوابط وشروط دخول مصر وفقا للوضع الوبائي

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الضوابط والاشتراطات والإجراءات للدخول إلى الأراضي المصرية وفقا للوضع الوبائي الدولي والإقليمي وتقييم المخاطر بهدف الحفاظ علي الأمن المصري.

وقالت الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي، إن للدخول يجب الموافقة على قبول شهادة التطعيم بلقاح كورونا بدون كشط أو إضافة شريطة أن تحتوي على علامة مؤمنة، مشيرة إلى استثناء شهادة كورونا الخاصة بالدول التي لا تطبق نظام qr cod.

تحليل pcr

وتابعت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي إنه يحظر على جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل «PCR» وتكون نتيجة تحاليله سلبية وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية القادمين برا أو بحر.

حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة أخرى.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين سريعا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ اللازم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.