«جيروزاليم بوست»: وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن لبحث ملف إيران النووي

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، لبحث الملف النووي الإيراني.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بأن جانتس من المقرر أن يجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؛ ويأتي ملف البرنامج النووي الإيراني على رأس أولويات المباحثات، في وقت تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 حول برنامج إيران النووي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تحذير من جانتس: إيران باتت قريبة من التحول لدولة نووية

وبحسب التقرير يعتزم جانتس توجيه تحذيرات للجانب الأمريكي تعيد التأكيد على المخاوف التي يبرزها الخطاب الإسرائيلي بأن إيران باتت قريبة من أن تتحول إلى دولة نووية.

وسيضغط جانتس على المسؤولين في واشنطن، في محاولة لحض البيت الأبيض على السعي للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يأخذ بعين الاعتبار نفوذها الإقليمي، ومسألة صواريخها الباليستية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لزيادة الضغط على طهران وإظهار القوة معها

كما سينقل جانتس الرؤية الإسرائيلية بضرورة «زيادة الضغط على طهران في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية»؛ غير أنه، بحسب موقع صحيفة جيروزاليم بوست، وفي حين لا يعتزم غانتس مطالبة الأميركيين بمهاجمة أهداف إيرانية، سيؤكد للأميركيين على ضرورة «إظهار القوة في التعامل مع إيران وزيادة التواجد العسكري في المنطقة».