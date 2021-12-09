انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الخميس، انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب إيران.

وذكرت الوكالة أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث

وأضافت الوكالة الإيرانية أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليا في مكان الحادث.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت يوم الاثنين، بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.

وآنذاك، قال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إنّ سبب الحريق في إيران جنوب طهران، هو تسريب غاز، ومن ثم انفجار خط أنابيب غاز بسبب وجود حفريات في المنطقة.

وأضاف: «الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا يوجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء»، وأكد أنه لم تقع إصابات.وأكّد المالكي أن العاملين اللذين كانا يحفران بالقرب من مكان الانفجار بخير، مشيراً إلى أنهما كانا بعيدين عن مكان الحادث عندما انفجر أنبوب الغاز، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة حالياً، وشركة غاز طهران تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاعه عن المنطقة.

وكانت إيران قد شهدت منتصف نوفمبر الماضي، انفجارا في محطة لتوزيع الغاز بمدينة كرج غرب العاصمة طهران، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، التي أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

واندلع الحريق الذي أدى إلى الانفجار في ورشة شحن أسطوانات غاز مسال غير قانونية، وقال رئيس جهاز الإطفاء في المدينة، إنّه تم إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء ألسنة اللهب، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، وتسببت النيران في حدوث انفجارات، كما تم انتداب فريق من الخبراء لبدء التحقيق ومعرفة الأسباب الحادث.