أرقام الإبلاغ عن مخالفات الشيشة وإقامة الأفراح بعد قرار لجنة الأوبئة

حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والمحلات العامة والمنشآت الفندقية والسياحية، قرار أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، كما شمل القرار أيضًا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض أرقام الإبلاغ عن مخالفات استخدام الشيشة وإقامة الأفراخ في الأماكن التي حظرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي جاءت على النحو التالي:

أرقام للإبلاغ عن مخالفات المقاهي

- خصصت محافظة القاهرة أرقاما للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التي لم تلتزم بـ حظر الشيشة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إذ يمكن الاتصال على أرقام غرفة عمليات محافظة القاهرة «23912136 - 23907147 – 23901236».

كما خصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام «114» و «واتس أب 01152860444».

كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال التقاط صورة وإرسالها لجهات التحقيق والاتصال على أرقام 105 أو 15335.

أرقام الإبلاغ عن قاعات الأفراح المخالفة

أما بالنسة لمخالفات قاعات الأفراح، يمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات، من خلال واتساب على رقم 01150606783، أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

أرقام جميع محافظات الجمهورية لتقديم الشكاوى ضد مخالفات كورونا

محافظة القاهرة من خلال أرقام 23912136 - 23907147 – 23901236.

- محافظة الجيزة خصصت للتواصل الخط الساخن على رقم 114 وواتس آب 01152860444.

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقام 01204288881 - 01212013337 .

- محافظة المنوفية من خلال أرقام 2222035- 2224899- 2239804.

- محافظة الفيوم من خلال رقم واتس آب وهو 01551150052.

- التواصل للإبلاغ عن مخالفات بمحافظة القليوبية من خلال رقم 01119992624.

- محافظة المنيا من خلال واتس أب على رقمي 01100585052 و01150606783.

- محافظة الأقصر يمكن التواصل من خلال رقم 2356054 أو من خلال غرفة العمليات على رقم 2374903.

- خصصت محافظة الدقهلية أرقام 0502316644 و0502316644 و0502314880 و0502327792 و01092002980.

- محافظة البحيرة من خلال الخط الساخن 114 وأرقام 0453356397 - 0453307742 - 0453318337 - 0453318154.

- خصصت محافظة بورسعيد لتقديم شكوى على رقم واتس آب وهو 01060227956.

- خصصت محافظة جنوب سيناء أرقام منها الخط الساخن وهو 113 وأرقام 440554 - 3773537 - 9221144 - 3604990 - 3530228.

- خصصت محافظة دمياط خط ساخن على رقم 05722644121.

- التواصل لتقديم شكوى في محافظة مرسى مطروح من خلال الأرقام 0464933158 - 0464933105.

- محافظة الإسماعيلية خصصت أرقام 0643380240 - 0643380241 - 0643360219 - 0643360218 - 0643960017 - 0643470051 - 0643441870 - 0643664848 - 0643561555 - 0643750607 - 0643918472 - 0643337726 - 0643210911 .

- محافظة السويس أتاحت أرقام للمواطنين وهي 062 - 3331040.

- أرقام مخالفات في محافظة شمال سيناء: 3327052، 3323014 - والخط الساخن 114.

- محافظة أسوان خصصت رقم 0972304253.

- محافظة الغربية خصصت أرقام 0403341233 – 0403333111- 0403333263 – 0403335531، وأرقام الواتس آب وهى 01102014000 – 01094010999 – 01277073412.

- محافظة الشرقية خصصت أرقام 122 - 01025183862.

محافظة قنا خضضت أرقام 0963337291 - 0963328472.

- محافظة كفر الشيخ من خلال الخط الساخن على رقم 114 وأرقام 0473241130 - 0473220792، وواتس آب على رقم 01159080748.

- محافظة الإسماعيلية من خلال رقم 0643380240.

- الإبلاغ عن مخالفات في محافظة الوادي الجديد من خلال رقم 0922920301.

محافظة أسيوط خصصت رقم الواتس آب 01000623873 أو من خلال الرقم الأرضي التالي 2135858/ 088.

- محافظة البحر الأحمر خصصت رقم 01062229096.

- يمكن تقديم شكوى في محافظة سوهاج من خلال رقم واتس آب على رقم 01153618161.

- خصصت محافظة بني سويف رقم 01018460099 على واتس آب.