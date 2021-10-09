التنمية المحلية: استمرار حظر الشيشة بالمقاهى وعلى المواطنين الإبلاغ

بعد غلق نحو 119 ألف مقهى على مدار 10 شهور مضت بمختلف محافظات الجمهورية، بسبب مخالفة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية، علاوة على مخالفة قرار حظر الشيشة فى المقاهى، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار حظر الشيشة بالمقاهى مستمر فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعلى المواطنين دور كبير فى تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا «قاسم»، المواطنين إلى ضرورة التعامل الفورى مع أى مقهى مخالف وذلك بتصوير المخالفة لو أمكن، والإبلاغ عن المخالفة بإرسال رسالة واتس عبر الرقم التالى (01150606783)، وبمجرد وصول الشكوى يتم التحرك الفورى واتخاذ الإجراء القانونى ضد الكافيه أو المقهى المخالف، وفى حالة ضبط تدخين الشيشة داخل المقهى، يتم مصادرتها على الفور مع الغلق والغرامة فى حالة استمرار المخالفة.

حظر الشيشة

وأشار «قاسم»، إلى أنه لن يسمح بتداول الشيشة داخل المقاهى فى ظل وجود كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وأى مقهى يحاول مخالفة الإجراءات الصحية، فهو يضر بقطاع كبير من المواطنين، وسيطبق عليه القانون بمجرد التعرف عليه، مؤكدا ان على المواطن الابتعاد عن أى مظاهر سلبية حاليا وعدم الذهاب للمقاهى التى تقدم الشيشة حفاظا على سلامته وصحة أسرته.

حملات يومية

وأوضح أن الوحدات المحلية تقوم بحملات يومية على المحلات والمطاعم والمقاهى والورش، لمتابعة مواعيد غلق المحلات مع ضبط المقاهى التى تقدم الشيشة، ويوميا يتم ضبط مقاه وغلقها تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لاتهاون مع من يقدم الشيشة خاصة مع وجود توقعات بوصول الموجه الرابعة إلى ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أنه من مصلحة المحلات والمقاهى الالتزام بكل الضوابط التى أقرتها الدولة من أجل محاصرة أزمة كورونا، والحد من تفاقم الفيروس، مؤكدا على أهمية الالتزام بنسبة التشغيل بالمطاعم والمقاهى لمنع الزحام.