حملات مكثفة من محافظة القاهرة على المقاهي المخالفة ومصادرة «الشيشة»

تلقت محافظة القاهرة عدد من شكاوى المواطنين فى أحياء المقطم وروض الفرج، وذلك فى إطار التفاعل الفورى والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين بتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حيث تنوعت الشكاوى بين وجود أشجار ضخمة تؤدى إلى دخول الحشرات للمنازل أمام عقار كائن بشارع على أمين عبده بروض الفرج، كما وردت شكوى بشارع 53 منطقة الدبلوماسيين بالمقطم بوجود أشجار تحتاج إلى تهذيب، وشكوى عن وجود مقهى يقدم الشيشة للجمهور بالحى الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم.

التعامل مع الشكاوى

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة التواصل والتنسيق مع الأحياء المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكاوي والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفات مرة أخرى.

كما شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملات على المقاهى ببعض الأحياء لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام حى دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد، بحملة فى جزيرة دار السلام لرفع جميع الإشغالات، وتم ضبط عدد من الشيش، ووضع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم ضبط عدد من الشيش فى حملة بنطاق حى البساتين بالقاهرة.

استمرار حظر الشيشة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ «الوطن»، إن تداول الشيشة داخل المقاهى مازال محظورا بقرار من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وأى مقهى يتم ضبطه وهو يقدم الشيشة للجمهور، يتم اتخاذ إجراء قانونى ضده، حفاظا على سلامة المواطنين، مضيفا لـ «الوطن»، أن الحملات مستمرة لمنع الشيشة وحظ تداولها فى المقاهى والمطاعم، وأى مخالف يتم التعامل معه، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أى مقاه تقدم الشيشة لروادها، حتى يتم تطبيق القانون على المخالف والحفاظ على أرواح المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.