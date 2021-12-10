مصدر يكشف كيف استردت مصر 95 قطعة أثرية من إسرائيل

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار تفاصيل نجاح مصر أمس في استرداد 95 قطعة أثرية، كانت قد خرجت بطرق غير مشروعة نتيجة للحفر خلسة، وجرى تهريبها خارج مصر وظهرت بإحدى صالات المزادات في أسرائيل في عام 2014.

كيف خرجت الـ95 قطعة من مصر؟

وكشف مصدر بوزارة الآثار لـ«الوطن» عن تفاصيل عملية استرجاع القطع الأثرية، قائلًا: رصدنا من خلال متابعة صالات المزادات العالمية وجود قطع أثرية مصرية قديمة معروضة للبيع وعلى الفور تحركنا لوقف المزاد، ومن ثم بدأنا في المطالبة بما يثبت ملكية العارض لتلك القطع وهو ما لم يستطيعوا إثباته وبدأنا بعدها في مفاوضات مطولة استمرت لست سنوات، نجحنا خلالها بالتنسيق مع الخارجية المصرية في إثبات حق مصر واستعادة تلك الآثار والتي سلمها وزير الخارجية الإسرائيلي لمصر اليوم.

تفاصيل التماثيل المستردة

وعن تفاصيل القطع المستردة، قال: تضم تماثيل برونزية للآله المصرية القديمة ولوحتين ونص جنائزي منقوش على الخشب ومجموعة من تماثيل الأوشابتي الحجرية ومن الفيانس الأزرق، وهي التماثيل التي كانت توضع داخل المقابر المصرية القديمة.

وأكد أن جميع القطع الأثرية المصرية مهمة ولن يتم التفريط في واحدة منها، مشيرا إلى أن لجان الاستلام قامت فور تسلم تلك القطع بفحصها وتسجيلها بسجلات العرض، وهو ما يضمن لمصر حقها في الآثار.

وتابع: القطع وصلت حاليا للمتحف المصري بالتحرير لإجراء ما يلزم من دراسات، وترميمات تمهيدا لعرضها بأحد المتاحف المصرية.

السيسي لوزير خارجية إسرائيل: مصر حريصة على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

كان وزيرا خارجية مصر وإسرائيل قد شهدا صباح أمس الخميس وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة جرى ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية، وذلك في حضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.

يذكر أن الرئيس السيسي استقبل أمس يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل، حيث أكد الرئيس أن مصر حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.