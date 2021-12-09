الرئيس السيسي لوزير خارجية إسرائيل: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق السلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية دولة إسرائيل يائير لابيد، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، والسفيرة أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات

تناول اللقاء، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس: مصر تواصل جهودها لمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وأكّد الرئيس السيسي، مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة، مشيراً إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.