أوغندا تقاوم الحشائش المائية بمنحة مصرية قيمتها 30 مليون دولار

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل الختامية للمرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت، وذلك في ختام زيارته لدولة أوغندا، بحضور هيلين أوودا وزيرة الدولة للثروة السمكية الأوغندية، والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، ومهند مزارع سكرتير أول السفارة المصرية، وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، ومسؤولي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، وعدد من المنتفعين بالمشروع ببحيرتي كيوجا وألبرت.

«عبد العاطي» يتفقد استراحات الري المصري في كمبالا

وخلال ورشة العمل عُرضت أهداف المشروع، والأنشطة المختلفة الخاصة بالمرحلة الثانية والتي تم تنفيذها خلال المشروع، الذي ينفذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعاون مع قطاع شؤون مياه النيل، كما استعرض ممثلو المناطق الثلاث المنفذ بها المشروع في بحيرتي كيوجا وألبرت الدروس المستفادة من المشروع والفوائد المكتسبة.

مقاومة الحشائش المائية في أوغندا بمنحة مصرية

واستعرض «عبد العاطي»، في كلمته، أمام ورشة العمل تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال مقاومة الحشائش المائية منذ عام 1999 بمنحة مصرية 30 مليون دولار خلال المراحل المختلفة، والتي بدأت بإطلاق المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا، والذى انتهت المرحلة الخامسة منه بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهري بمقاطعة كامونجا الأوغندية، إضافة لمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً.

مصر تحول حشائش بحيرة فيكتوريا لتوليد طاقة البيوجاز

وأضاف وزير الري المصري أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت، والتي بدأت في شهر أكتوبر 2020، وشملت أنشطتها مكافحة الحشائش بالطرق الميكانيكية واليدوية بموقع بوجوندو في بحيرة كيوجا وموقع وانسيكو في بحيرة ألبرت، إضافة لمتابعة أداء أنشطة المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات جديدة تتعامل مع الحشائش من خلال طريقتين ميكانيكيتين، الأولى تهدف إلى إزالة الحشائش الطافية، والثانية للتعامل مع الحشائش القريبة من الشاطئ.

وأشار «عبد العاطي» إلى أن المشروع ساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي، الأمر الذي انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

عدم استخدام الأشجار كوقود

وأكد «عبد العاطي»، أهمية الحفاظ علي الأشجار من استخدامها كوقود وتوفير البديل، حيث يتم من خلال هذا المشروع التعامل مع مشكلة الحشائش وورد النيل وتحويلها من مشكلة إلى فرصة، من خلال استخدامها لتوليد طاقة نظيفة (البيوجاز) بديلا عن قطع الأشجار لاستخدامها كوقود، حيث تم توزيع 17 وحدة غاز حيوي (بيوجاز) للاستخدامات المنزلية على الأسر المستفيدة، بالتنسيق مع فريق العمل الأوغندي باعتباره مصدر رخيص ونظيف للطاقة وأقل تأثيراً على البيئة من مصادر الطاقة الأخرى، إضافة لاستخدام الحشائش المزالة والمخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى المستخدم في زيادة إنتاجية التربة الزراعية.

وفي إطار التطوير الشامل لكل الاستراحات التابعة للوزارة، تفقد «عبد العاطي»، يرافقه أعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، استراحات الري المصري بمدينة كمبالا والتي يتم العمل على تأهيلها حالياً بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري بأوغندا توفيراً للنفقات، وذكر الوزير أنه تم إجراء تطوير شامل لمقار بعثة الري المصرية في أوغندا والذي لم يتم سابقا خلال 60 عاما.