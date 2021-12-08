«الري»: مشروعات الدولة العملاقة تستهدف استخدام المياه بكفاءة «فيديو»

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الدولة مهتمة بأن تكون شبكة الموارد المائية سليمة، وقادرة على توصيل المياه لكل المنتفعين، وهذا يعد أكبر دليل على كفاءة الوزارة لإدارة المياه بأحسن صورة، وتوصيلها لأكبر عدد، موضحا أن المشاريع المائية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات، تعمل على هذا الأمر.

مشروع تبطين الترع الذي تنفذه الدولة وأهميته القصوى

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مشروع تبطين الترع بدأ منذ سنة ونص ويستهدف تبطين 20 ألف كيلو في جميع محافظات الوادي والدلتا وتم الانتهاء من أكثر 3500 كليو بالإضافة إلى العمل الجاري في 4100 كيلو مع العمل على طرح 2100 كيلو للمقاولين الفترة المقبلة.

تعاون بين مختلف الوزارات والبنوك.. والدولة تتحمل القروض

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر تعمل على ترشيد المياه وكان ذلك على تحويل مليون فدان إلى الري الحديث لتوفير المياه مع توقيع بروتوكولات بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي من أجل العمل على توفير قروض ميسرة للمرزاعين لمدة 10 سنوات بدون فوائض ستتحملها الدولة من أجل تأهيل المساق في جميع الأراضي القديمة للتحول للري الحديث في 3.7مليون فدان تقريبا.

وتفقد ممثلو منظمات دولية وأممية مشروعات الدولة لتبطين الترع بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة في سبتمبر الماضي، وأثنوا على جهود الدولة التي تيؤدي إلى ترشيد استهلاك الأسمدة وتقليل العمالة وقلة استخدام السولار.