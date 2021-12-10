الكاتب حازم هاشم يتناول رسالة الحلم العربي في كتابه ليل ونهار

تناول الكاتب حازم هاشم، في صفحات كتابه ليل ونهار، الحديث عن رائعة نشيد «الحلم العربي»، الذي شارك فيه كوكبة من الفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، وأهمية هذا النشيد في التذكير بالانتماء العربي، قائلًا: لم يكن النشيد على مستوى الغناء والطرب فقط حلو المذاق، وإنما استحضر النشيد الكثير من المعاني التي تدفع الإنسان العربي إلى اليقظة والانتفاض.

نشيد الحلم العربي

وأضاف حازم هاشم، أن نشيد الحلم العربي حالة مزمنة ودائمة يعيش هذا الإنسان رهينتها يومه وغده، وتؤكد كلمات هذا النشيد على أن الليل لا بد له من آخر، وأن الفجر الجديد لا بد سيشرق، على هذا الوطن ليثأر بنوه من كل ما حال بهم من عسف في ظل العالم المسيطر المعاصر.

أعلى درجات الحس الوطني الصادق

وتابع: من سمع النشيد وشاهده صورة على شاشات التليفزيون لا شك أنه استرعى انتباهه هذا الانفعال الصادق الذي أدی به فـرسـان النشـيـد كلماته ولحنه، فـقـدم هؤلاء أعلى درجـات الإحساس المرهف والحس الوطني الصادق.

واستكمل الكاتب حازم هاشم: قد لاحظ الجميع أن نشيد الحلم العربي، ليس من المواد الإذاعية والتليفزيونية التي يكثر إذاعتها بين الحين والآخر بهدف التذكير بالانتماء العربي بين الحين والآخر وتنمية التربية الوطنية.