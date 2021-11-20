«نشيد القدوة الحسنة» رسالة حازم هاشم إلى عبدالناصر بكتابه «نبض قلم»

سرّد الكاتب حازم هاشم، في كتابه «نبض قلم»، بعض الرسائل للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث ينصح من خلالها الشباب باتخاذ الزعيم الراحل قدوة لهم في حياتهم وقراراتهم.

نشيد القدوة الحسنة

وجاء نص رسالة «نشيد القدوة الحسنة»، للكاتب حازم هاشم كالتالي:

بالرئيس اقتدوا، يا شباب الوطن، بالرئيس اهتدوا، تسعدوا في الزمن، واهتفوا يحيا جمال.

مصر في حكمه، جنة للنعم، مصر في حزمه، قوة تحترم، فاهتفوا يحيا جمال.

بالبلاد ارتقوا، وانهضوا يا شباب، بالبلاد اسبقوا، واصعدوا للسحاب، واهتفوا يحيا جمال.

اذكروا مجدكم، يا بناة الهرم، واكتبوا نصركم، واعلنوا في الأمم، واهتفوا يحيا جمال.

كتاب «نبض قلم»

واستكمل الكاتب حازم هاشم قصيدته بقوله:

حد ينكر إن ناصر بالهدي والحق جاء، حد ينكر إن ناصر نعمة من نعم السماء.

حد ينكر إن ناصر، وثبته نور للقلوب، حد ينكر إن ناصر، شمسه مالهاشي غروب.

حد ينكر إن ناصر، قام وجه بالمعجزات، اللي ينكر يبقى أعمى، قصدي أحسن له الممات.

كنا عايشين في مهازل، كنا عايشين في ظلام، مكتومين والظلم نازل، فوق رؤوسنا على الدوام.

كنا في أحوال تبكي، القوي ذل الضعيف، مهما يصرخ ولا يشتكي، ما يلاقيش منصف شريف.

كنا في شرور مالها آخر، الكبير واكل الصغير، والمخازي والمساخر، سوقها يلقى ميت نصير.

بطل بلادنا فيك أملنا، وإنت حققت الآمال، قبل نورك إيه عملنا، إيه كسبنا سنين طوال.

بطل بلادنا الشعب حبك، كل وادي النيل معاك، عزيز بالنصر ربط، واهتدينا بنور هداك.

بطل بلادنا فوق راسنا، يوم ما ثورت على الطغاة، همتك صلح أساسنا، والمعين هو الإله.