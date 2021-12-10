قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على أسير فلسطيني رغم سوء حالته الصحية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن الأسير نبيل محمد الرجوب، البالغ من العمر21 عاما، والذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، من قرية الكوم جنوب غرب الخليل الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وألقت قوات الاحتلال بـ الأسير، على حاجز الظاهرية العسكري.

وقال أحمد الرجوب شقيق الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال ألقت شقيقه على الأرض قرب الحاجز بشكل غير إنساني وبطريقة بشعة، متجاهلة الحالة الصحية والنفسية التي يعاني منها نبيل، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

من جانبه، أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أنه ووزير جيش الاحتلال بيني جانتس سيلتقيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في «رام الله» الأسبوع المقبل.

وأوضح فريج، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، أن الزيارة ستهدف إلى تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية والتهدئة على خلفية موجة من «الهجمات الإرهابية». ومن المتوقع أن يتم بحث المقترحات بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي بهدف مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية وإضعاف حركة «حماس».

السويد تدعم «أونروا» بـ 5.7 مليون دولار لدعم جهود الإنعاش المبكر في غزة

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الخميس، عن تلقيها دعما سويديا بقيمة 5.7 مليون دولار لدعم برنامج جهود الإنعاش المبكر في قطاع غزة في أعقاب موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، وقع الأردن وفلسطين، 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، التي ترأسها رئيسا الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه والأردني بشر الخصاونة.

ومن بين المذكرات والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها: مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومتين للأعوام 2022- 2025، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي «2022- 2024» ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال المناطق الحرة.

ووقع المسؤولان، على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا التي اختتمت اجتماعاتها في مدينة رام الله، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين.

من جانبه، أثنى اشتية، على موقف الأردن الداعم لاستمرار وكالة «أونروا»، والحفاظ عليها، وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا، إن الوكالة تعد شكلاً من أشكال الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني.