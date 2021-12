ولي العهد السعودي: دول الجوار مهمة لنهضة البلاد

قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إن دول الجوار مهمة لنهضة بلاده، مضيفا أنه لا بد من العمل مع الجيران للتأكد من أن وضعهم يتحسن خصوصاً الأقرب على قلوب الرياض البحرين، ووفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى البحرين، حيث كان في استقباله العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، واستعرض ولي العهد السعودي وملك البحرين العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ترأس بن سلمان وولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد، اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين.

من جانبه، عقد وفد من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، اجتماعاً ثنائياً مع مركز الاتصال الوطني البحريني في قصر القضيبية في المنامة، على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى البحرين.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، طبيعة المهام التي يقوم بها المركزان وتجارب العمل المنفذة، والمهام المنجزة على الصعيد الإعلامي، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الإعلام للتواصل، المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، إن الزيارة تعد فرصة مهمة لتعزيز العمل المشترك، مضيفا إن لقاء المركزين واطلاعهما على نماذج الأعمال واستعراض المهام، سيسهم في تطوير الأداء بين الجانبين.

وفي سياق آخر، أعلنت البحرين، أمس الخميس، تدشين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب المنامة، وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إنه يفترض أن تستقبل كاتدرائية «سيدة العرب»، تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

A choir in full voice at Our Lady of Arabia in Bahrain. The cathedral is to be consecrated on Friday. pic.twitter.com/XA2ygeBSYr