ولي العهد السعودي يصل الدوحة في أول زيارة لقطر منذ أزمة 2017

أفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017.

أمير قطر في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في الدوحة

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في الدوحة.

وتأتي الدوحة كمحطة ثالثة لولي العهد السعودي في جولته بالخليج، وذلك بعد زيارته لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد وحدة الصف الخليجي ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

قبل الدوحة.. ولي العهد السعودي ينهي زيارة ناجحة للإمارات

وقبيل زيارته الدوحة، أنهى ولي العهد السعودي زيارة للإمارات التقى خلالها محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً في ختام زيارة ولي العهد السعودي، أكد على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وتوافق رؤيتهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.