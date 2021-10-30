البحرين تلحق بالسعودية وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة. وأوضحت الوزارة بأن هذا القرار لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.

قرارات السعودية بشأن السفراء والواردات اللبنانية

جاء ذلك في أعقاب اعلان المملكة العربية السعودية، اليوم، عن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وقررت وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك على خلفية أزمة التصريحات التي سبق وأدلى بها جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني الآن، بشأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأشارت السعودية، حسبما جاء في بيان لخارجيتها، إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها، وأكدت على ما سبق وأصدرته بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

أسف لبناني من القرار ودعوات لإعادة النظر فيه

وفي المقابل أبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أسفه للقرار والإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، بشأن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقال ميقاتي، في بيان: «لطالما عبرنا عن رفضنا الإساءة للسعودية، وقال رئيس الحكومة اللبنانية: «لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة توجًه إلى المملكة العربية السعودية ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب»، وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية».

وأضاف رئيس الحكومة اللبناية: «كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، وأكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا، واللبنانية- العربية عموما متانتها».