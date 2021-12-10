استقرار أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الجمعة

استقر سعر الذهب، محليًا وعالميًا بداية تعاملات يوم الجمعة 10 ديسمبر، مقابل تراجع أمس الخميس مدعوما بارتفاع سعر الدولار الذى تربطه بالمعدن النفيس علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب، كما يتأثر الذهب بعدة عوامل منها أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم، ومن المعروف أن الذهب يعتبر أداة قوية لمحاربة التضخم والأزمات الاقتصادية، حيث يسرع المستثمرين لأنفاذ استثماراتهم بالذهب كملاذ أمن.

سعر الذهب محليًا

استقر اليوم الجمعة 10 ديسمبر سعر بيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 893 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 781 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 669 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و248 جنيهًا.سعر الذهب عالميا.

وسجل جرام الذهب عالميا تراجعًا جديدًا بداية التعاملات اليومية وسجل عيار 24 عالميًا سعر 57.13 دولار.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.13 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.99 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 49.99 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.777.13 دولار.

ماذا حدث في سوق الذهب بمنتصف التعاملات؟

انخفض سعر الذهب أمس الخميس 9 ديسمبر بفعل ضغوط الدولار وقبيل بيانات التضخم، وسط توقعات بارتفاع الذهب أمام أغلب العملات الرئيسية مع استمرار متابعة تطورات «أوميكرون»، فضلاً عن ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، حذر مدير منظمة الصحة العالمية «تادروس أدهانوم» من أن المتحور «أوميكرون»، ربما يغير من مسار الجائحة، لكن أكد على إمكانية احتوائه من خلال زيادة وتيرة منح اللقاحات للمواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة «أنطوني فاوتشي» قد أوضح بأنه تمت المبالغة في المخاوف من «أوميكرون»، لكنه قد يكون أسرع انتشارا من سلالة «دلتا» بحسب الدراسات الأولية حتى الآن.