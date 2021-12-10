سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-12-2021

سعر المعدن الأصفر واحد من أهم المنتجات والسلع التي يحرص قطاع عريض من الجمهور على متابعتها، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي بفضل ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون، سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد أكثر رواجًا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات البورصة اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 890 إلى 893 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 779 إلى 781 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 668 إلى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,232 إلى 6,248 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 902.57 جنيه، 57.44 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 789.77 جنيه، 50.26 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.94 جنيه، 43.08 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان قد اصدر في وقت سابق، مجلس الذهب العالمي تقريرا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم لحفلات الزواج، وتحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.