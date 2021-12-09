سعر الذهب يستقر بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاع طفيف أمس

استقر سعر الذهب، محليًا وعالميًا بداية تعاملات اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2021، بعد ارتفاع طفيف أمس الأربعاء، في السوق المحلية مدعوما بتراجع الدولار وإعلان منظمة الصحة العالمية زيادة أعداد الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون».

سعر الذهب محليًا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 896 جنيهًا، بداية التعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 سعر 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 عالميًا سعر 57.41 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.63 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.24 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.06 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.785.92 دولار.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك استقرارا في أسعار المعدن النفيس متوقعا أن ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي بسبب التخوف من المتحور الجديد «أوميكرون»، خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بالمتحور الجديد في 57 دولة بالعالم.

ماذا حدث في سوق الذهب أمس؟

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مدعوم بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بنسبة 0.5% إلى 95.8 نقطة مما خفف الضغوط عن السلع، ومن بينها الذهب.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون»، في 57 دولة حول العالم، وأن الأمر في حاجة لمزيد من الوقت لتقييم مدى سرعة انتشار المتحور الجديد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات اليومية بنسبة 0.18 % وسجل سعر الأوقية 22.42 دولار بينما ارتفع سجل سعر البلاتين 958.11 دولار واستقر البلاديوم عند 1853.10 دولار.