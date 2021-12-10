بشرة خير.. ليبيا تفتح الباب أمام العمالة المصرية بشروط

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة اليوم فتح باب التسجيل لشركات الحاق العمالة المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك تميهدا للبدء في توظيف وسفر العمالة المصرية من كل التخصصات إلى ليبيا.

لبييا تبدأ في قيد شركات الحاق العمالة المصرية بشروط

وجاء في بيان سفارة ليبيا بالقاهرة: في إطار حرص دولة لبييا على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجبلة من مصر والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية طالبت السفارة شركات الحاق العمالة المصرية الراغبة في قيدها في السفارة ضرورة إحضار الآتي:

- أصل للاطلاع على شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة.

- أصل السجل التجاري للشركة ساري.

- صورة البطاقة الضربيية سارية للشركة.

- وصورة الرقم القومي للمثل القانوني للشركة مع ضرورة الاتيان بالسيرة الذاتية عن الشركة وسابقة أعمالها.

- الإقرار بالالتزام بشروط التعاقد.

- عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها مع الالتزام بشروط التباعد.

- الالتزم بكل الإجراءات الاحترازية.

موعد تقديم المستندات المطلوبة

على أن يكون تقديم المستندات المطلوبة عبر نافذة القنصيلية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا من كل أسبوع من تاريخة، وشددت القنصلية على الشركات الراغبة في قيدها لدى السفارة أن تقبل أي طلبات دون تقديم كل المستندات.

الإعلان جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا الإعلان جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون لتبادل سفر العمالة بين الدولتين والموقع خلال الشهر الماضي في مدينة طرابلس الليبية بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية.

الشركات تنتظر البدء في توظيف العمالة

وأوضح أن شركاتنا تنتظر البدء في توظيف عمالتنا المصرية بدولة ليبيا الشقيقة للمشاركة في إعادة إعمارها، وأن هذا الإعلان والذي تنتظره شركاتنا جاء كبداية لتنظيم سفر العمالة المصرية عن طريق شركات التوظيف المصرية المرخصة فقط من الحكومة المصرية، وتحت إشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

وأضاف أن سوق العمل الليبي سوق واعد للعمالة المصرية وأن توقعاتنا تشير إلى توظيف قرابة الـ2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات من بدء الإعمار وأن سوق العمل بليبيا سوف يستوعب كل التخصصات من الأيدي العاملة المصرية.

وأشار إلى أن عودة العلاقات المصرية اللبيية يأتي نتاج للزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الأشهر الماضية وهي تبشر بأن العمالة المصرية إلى ليبيا ستزداد تدريجيا، وستصل إلى معدلاتها عام 2010، لافتة إلى أنه من المتوقع بداية من العام المقبل، ووفقا للبروتوكولات التي سيتم توقيعها، كإحدى ثمار هذه الزيارة إلى 2 مليون عامل، وستزداد تدريجيا لتصل إلى ثلاثة ملايين عامل، وهي نفس الأعداد التي كانت موجودة قبل 2011.

إمام: الاستقرار سيعود إلى ليبيا بعد الانتخابات

وأردف بأنه بعد الانتخابات الليبية ستعود حالة الاستقرار لدولة ليبيا الشقيقة، مما يترتب عليها نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإنشائية، وستفتح سوق العمل، من أوسع أبوابه، وسيكون للعمالة المصرية الحظ الأوفر في شغل هذه السوق وفرص العمل، على اعتبار أن ليبيا من أكثر الدول العربية استقبالا للعمالة المصرية، لما لهما من تاريخ ثقافية واجتماعي مشترك ومتناغم، فضلا عن أن دولة ليبيا الشقيقة من أهم دول الجوار التي ترتبط بالدولة المصرية قيادة وشعبا ارتباطا وثيقا.

وفقا لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر نحو 26% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظرا لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبي.