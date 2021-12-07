قبل الماراثون الانتخابي في ليبيا.. «القذافي» و«حفتر» يعودان للترشح

مع اقتراب الانتخابات المرتقبة في ليبيا التي تنعقد في 24 من ديسمبر الجاري، عاد من جديد عدد من المرشحين البارزين إلى السباق الرئاسي عن طريق محاكم ليبية بعد تقديم طعون ضدهم لمنعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية للبلاد.

عودة سيف الإسلام وحفتر إلى الانتخابات الرئاسية

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالإضافة إلى خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، أشهر المرشحين الذين أعادتهم محكمتا استئناف طرابلس وسبها، بعد رفض الحكم باستبعادهما، وكان «حفتر» قد أعلن منتصف الشهر الماضي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بالدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، وتضمن وعده لليبيين أنه لديه أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين، داعياً المواطنين للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة.

«حفتر» يعلق مهامه العسكرية ويترشح للانتخابات الليبية

وكان قائد الجيش قد علّق مهامه العسكرية رسمياً، معلناً تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور، وجاء إعلان «حفتر» ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

سيف الإسلام القذافي يعود للسباق الرئاسي بعد استبعاده من المرشحين

وفيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، كانت محكمة سبها، قد قضت في وقت سابق بإعادته إلى انتخابات الرئاسة، جاء ذلك عقب قيام المفوضية العليا للانتخابات في البلاد باستبعاده من قائمة المرشحين، وبعد صدور القرار بشأن «سيف الإسلام» قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها ستستأنف ضد الطعن الذي جرى التقدم به.

وكان نجل القذافي قد خاطب مؤيديه في رسالة عقب استبعاده، قائلا «إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية وبقوة».