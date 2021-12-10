هل البكاء يبطل الصلاة؟ دار الإفتاء: نعم في حالة واحدة

الصلاة هي الوقت الذي يقضيه المؤمن مع الله عز وجل، فهي تمتاز بالخشوع والقرب إلى الله، وفي الكثير من الأحيان تُثقل هموم الدنيا عاتق الإنسان، ومن كثرتها وثقلها قد يقوم البعض بالبكاء أثناء الصلاة وهم بين يدي الله، وهو ما ورد بشأنه سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول البكاء أثناء الصلاة وهل يبطلها أم لا.

ما قاله الفقهاء حول البكاء في الصلاة

وقد أجاب الدكتور محود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال في بث مباشر على صفحة الدار الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أنه لا حرج من البكاء أثناء الصلاة، ولكن هناك حالات معينة من البكاء تكون سبب إبطالها.

وأشار «شلبي» أثناء البث المباشر إلى هذه الحالات، وهي تقتصر على أن يصدر المصلي حروفا وكالمات مفهومة، موضحا «الفقهاء يقولون إن البكاء أثناء الصلاة بسبب ضرر دنيوي يبطلها إذا أخرج المصلي حروفا وكلمات مفهومة، ولكن مادام بكاء المصلي دون كلام أو حروف واضحة ومفهومة فلا يوجد ضرر منه ولا يؤدي إلى إبطالها».

سمات البكاء المُبطل للصلاة

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه في مذهب الحنفية والشافعية تم استثناء المريض الذي لا يملك نفسه، من أن تكون صلاته باطلة بسبب أنه أخرج بعض الحروف أو الكلمات المفهومة في البكاء أثناء الصلاة، فقال أبو يوسف: «إن كان الأنين من وجع، مما يمكن الامتناع عنه يقطع الصلاة، وإن كان مما لا يمكن لا يقطع»، وقال ابن عابدين: «ينبغي تقييده بما إذا لم يتكلف إخراج حروف زائدة، كما أوضح استثناء الحنفية للبكاء الناجم عن الخوف من الآخرة، أو التأثر الشديد عند ذكر الجنة ونعيمها، فتلك الحالة لا تُبطل الصلاة لأنها تدل على الخشوع.