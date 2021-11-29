خطيب بالأوقاف يرد على فتوى «الحويني»: الدين أمر الأزواج بالإحسان

علَّق الشيخ خالد الجمل، الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف، على تصريحات السلفي حاتم الحويني الأخيرة عن التعدد، قائلًا: «تلك الآراء والفتاوى مما يمكن أن نسميه سلسلة طرائف الكائن السلفي، فهم يعلمون أتباعهم أن دين الله يكون بأخذ الحق عنوة مهما كلف الأمر ومهما كانت تبعاته، ففي الزواج مثلًا يعلمونهم أنه مهما حاولت الزوجة إرضاء الرجل بخدمته والإحسان إليه، يتزوج عليها بأخرى، وذلك لأن فعل غير هذا كما يزعمون هو بعد عن دين الله».

ووجَّه حديثه إلى حاتم الحويني: «ألا تلاحظ الدلالة في قوله تعالى في الزواج (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، لم يعلموك لماذا لم يقل الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم)؟».

الإحسان بين الأزواج

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الله خاطبنا في الزواج بما يفهم منه معنى الإحسان والرفق واللين وحسن المعاشرة التي لا تكون إلا بالفضل، وهو مراعاة حق الغير ولو بالتنازل عن ما يريده إرضاء للزوجة، وهي أيضًا تفعل ذلك لتستمر الحياة بالفضل.

وأضاف أنه من المؤسف أن أغلب من ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح ويدعون أنهم سلفيون، يلاحظ أنهم أبعد ما يكون عن منهج سلفنا الصالح إلا من رحم الله، مشيرًا إلى أن ما يقوله هؤلاء من افتراء على دين الله وسنة رسوله، هم بذلك أخطر على الإسلام من أبي لهب.

نص كلمة حاتم الحويني

وقال نجل إسحاق الحويني، في وقت سابق، بشأن الزواج الثاني: «لو زوجتك أحسن واحدة في العالم وبتخدمك بعينيها ووقفت جنبك طول حياتكم ويتغسلك رجليك كل يوم لما ترجع من الشغل، برده من حقك تتجوز عليها وده مش خيانة ليها ولا ظلم ولا افتراء ولا عدم إحسان ولا طفاسة منك ولا فراغة عين ولا أي هري من ده.. إحنا اتربينا في مجتمعات متخلفة بعدت عن دين ربنا».