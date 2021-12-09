حكاية الفنان محب كاسر مع الصلاة وصيام التطوع: عاوز ربنا يرضى عني

يُعد الفنان مُحب كاسر، واحد من أبرز الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية بعشرات الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية وحتى الإذاعية، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، ودخوله المستشفى، بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى.

زوجي ليس من مواليد محافظة قنا

من جانبها، كشفت حنان بدر، زوجة الفنان محب كاسر، خلال حوارها مع «الوطن»، أبرز محطات زوجها، لاسيما أنه بعيدًا عن الساحة الفنية قرابة الـ8 أعوام تقريبا، نافية ما ذكرته موسوعة ويكيبيديا بشأن مسقط رأسه، مؤكدة أنه مواليد يوم 22 سبتمبر عام 1936، بإحدى قرى مدينة طنطا، وليس من مواليد محافظة قنا.

محب كاسر يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع

وأوضحت أنّ محب كاسر كان حريصًا على أداء الصلاة في مواعيدها داخل المسجد، ويتواجد به بشكل مبكر، في صلاة الجمعة، ويؤدي أذان الصلوات الخمس بنفسه، ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والأيام القمرية من كل شهر عربي الموافقة 13، و14 و15.

عاوز ربنا يكون راضي عني

وأكدت أن زوجها يواظب على أداء هذه الأمور منذ سنواتٍ طوال، وليست بالتزامن مع ابتعاده عن الساحة الفنية؛ إذ أنه يحرص عليها منذ وجوده بالوسط الفني، كما كان يدفع كل شخص حوله لأداء الصلاة في موعدها ويشجعهم، لافتة إلى أنّ زوجها يقول دائما «عاوز ربنا يكون راضٍ عني».

وناشدت حنان بدر، الجمهور، بالدعاء لزوجها الفنان محب كاسر، لحين التماثل للشفاء، وخروجه من المستشفى في أقرب وقت والعودة إلى منزله.