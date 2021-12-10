جوجل تخبر موظفيها: لن يكون هناك زيادة في الأجور بسبب التضخم

يحدد المسؤولون التنفيذيون في شركة جوجل، بعضًا مما سيناقشونه في اجتماعتهم التي تُجرى الآن افتراضيًا، وذلك من خلال الرد على الأسئلة التي يتم إرسالها إلى منتدى داخلي يسمى Dory، وتلقى سؤال يتعلق بتكاليف التضخم وأجور الموظفين اهتمامًا كافيًا لمناقشته، مع وجود أكثر من 400 «تصويت مؤيد».

إجراء تعديلات شاملة على الرواتب

وقال بيتشاي: «مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 7٪، تقوم بعض الشركات بإجراء تعديلات شاملة على الرواتب لتغطية التضخم فقط»، «هل هناك أي خطط لشركة Google للقيام بنفس الشيء؟»، وفقاً لـ«CNBC».

ليس هناك خطط لأي تعديل على الرواتب

وأجاب فرانك واغنر، نائب رئيس شركة جوجل لشؤون التعويضات: «يبدو أن التضخم في طليعة أذهان الكثير من الناس، وأعتقد أن أحد الأسباب هو أن الناس حريصون جدًا على الحصول على تعويضاتهم»، مشيراً إلى أن قيادة الشركة سترسل خطابات إلى المديرين هذا الأسبوع حتى يعلم الموظفون مكافآتهم للعام المقبل، لكن ليس لدينا أي خطط للقيام بأي نوع من التعديل الشامل على الرواتب.

زيادات في تكلفة العمالة أو معدل أجور

وأوضح واغنر: «كما ذكرت سابقًا في اجتماعات أخرى، عندما نرى تضخم الأسعار يتزايد، نرى أيضًا زيادات في تكلفة العمالة أو معدل أجور السوق، وهذا العام هي أعلى مما كانت عليه في الماضي»، لافتاً إلى أنه يدرك أهمية مخاوف التضخم والتعويض بين عمال الشركة.

تأجيل خطط العودة إلى المكتب

وأجلت Google مؤخرًا خطط العودة إلى المكتب في يناير وسط مخاوف مستمرة بشأن فيروس كورونا.

وشهدت إيرادات Alphabet، الشركة الأم لشركة Google ارتفاعاً خلال العام الماضي والتي لديها أكثر من 150000 موظف بدوام كامل على مستوى العالم، مما أدى إلى تجاوز أي مضاعفات وبائية ومكافأة الموظفين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة.

وارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 43٪ لتصل إلى 53.1 مليار دولار في الربع الثالث، فيما ارتفع السهم بنسبة 68٪ هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المكاسب لمؤشر S&P500.