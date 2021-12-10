بورسعيد تستقبل رحلات اليوم الواحد لزيارة سوق السمك الجديد وجبال الملح

شهدت محافظة بورسعيد استقبال عدة أتوبيسات لرحلات اليوم الواحد للاستمتاع بالمزارات السياحية بالمحافظة، ومنها سوق السمك الجديد وبازار بورسعيد وجبل الملح ببورفؤاد وحديقة فريال والمعدية، حيث تحرص محافظة بورسعيد على استقبال رحلات اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشاد عدد كبير من الزائرين بالطفرة التي شهدتها بورسعيد في مستوى الخدمات وتوافر مختلف أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذي يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضاري، وأكدوا أن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد أماكن سياحية متميزة، ومشروعات تنموية كبيرة في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة.

ورصدت الوطن استمتاع الزائرين بحديقة فريال التى تم تطويرها على الطراز الأندلسى والأوروبى وإلتقط الزائرين صور تذكارية بها

حديقة فريال أول الأماكن السياحية للزائرين في بورسعيد

وقالت محافظة بورسعيد في بيان لها، إن حديقة فريال اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون إلى بورسعيد، حيث ذاع سيطها على صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا ظاهرة الحمام في حديقة المسلة.

إقبال الزائرين على جبال الملح شبيه الجليد

كما أوضحت أن جبال الملح التي تشبه جبال الجليد بالدول الأوربية، شهدت إقبالا من الزائرين تم خلالها التزحلق على الملح على غرار التزحلق على الجليد، والتقاط الصور التذكارية والتي أدخلت الفرحة على نفوس الزائرين مؤكدين أنها من الأماكن السياحية الجذابة التي لا تقل متعة عن جبال الجليد.

كما أعلنت محافظة بورسعيد، أن سوق السمك الجديد بحي العرب استقبل زائرين من مختلف المحافظات وحرصوا على شراء الأسماك وطهيها والجلوس في مطاعم السوق دون عناء الذهاب لأكثر من مكان، كما التقطوا صورا تذكارية داخل السوق.