خريطة انقطاع الكهرباء عن قرى بني سويف للصيانة.. 4 ساعات يوميا

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، خريطة فصل التيار الكهربائي، ابتداء من غدٍ السبت وحتى الأربعاء القادم، لإجراء أعمال الصيانة لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب وتحسين كفائتها، في إطار خطة القطاع لإجراء الصيانة.

مواعيد وأماكن فصل الكهرباء بقرى مركز بني سويف

وقرر قطاع كهرباء بني سويف فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمركز بني سويف، من غدٍ السبت إلى الأربعاء اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

فترات وأماكن انقطاع الكهرباء خلال الأسبوع القادم ببني سويف

وبحسب البيان الوارد من القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 11 ديسمبر عن قرية سنور، ويوم الأحد 12 ديسمبر عن قرية باروط، ويوم الاثنين 13 ديمسبر عن منشية الروضة والكوم الأحمر، ويوم الأربعاء 15 ديسمبر عن قرية الحمرايا.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر للمواطنين عن فترة انقطاع الكهرباء

ويتوجه قطاع كهرباء بني سويف بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

صيانة دورية بالمغذيات لرفع كفاءة الخدمة

ويجري قطاع كهرباء بني سويف، أعمال صيانة دورية بالمغذيات بكافة أنحاء المحافظة، من أجل تحسين الخدمة وضمان استمرارها بالشكل المطلوب ورفع كفاءتها، في إطار الخطة العامة لوزارة الكهرباء ومحافظة بني سويف.