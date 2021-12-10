حملات لضبط تجاوزات ومخالفات «التوك توك» بكفر شكر في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة لمواجهة وضبط «التوك التوك» المخالف في إطار ضرورة تحرير الشوارع والطرق والميادين من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأسفرت حملة الإشغالات عن ضبط عددا من مركبات «التوك توك» مخالفين خلال سيرهم عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين تنفيذا للقانون.

وشدد رئيس مركز كفرشكر بمواصلة جهود ضبط «التوك التوك» المخالف والسير عكس الاتجاه حفاظا على أرواح المواطنين من خطر الحوادث، وأيضا للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.

صيانة شبكة الإنارة بشرق شبرا

وفي سياق منفصل، واصل حي شرق شبرا حملته لتغيير مصابيح أعمدة الإنارة التي لا تعمل واستكمال خطة عزل وتغليف أعمدة الكهرباء ووصلات محطات الكهرباء، خاصة في موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

وأكد رئيس حى شرق شبرا، في بيان له، متابعة أجهزة الحي لمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على حل مشكلاتهم وتنفيذ طلباتهم المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

وشدد رئيس الحي، على الاهتمام بالمتابعة الدورية لشبكة الكهرباء والإنارة على مستوى الحي، والاستجابة الفورية لأي بلاغات بأعطال أو خلل في التشغيل، لافتا لاستعداد الحي بجميع معداته وإمكاناته لمواجهة الأمطار وأي تغيرات جوية طارئة.