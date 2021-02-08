رئيس كفرشكر: خطة للنهوض بقرى المركز تنفيذا لتوجيهات الرئاسة

أجرى اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها لخدمة المواطنين فى شتى المجالات.

وتابع رفعت أعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وإنشاء سلم لسكان عمارات الملفات وسحب المياه من أسفل العمارات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وأوضح رفعت أن المدينة وقرى الوحدات المحلية تشهد الآن طفرة كبيرة فى الخدمات من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية والخدمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات صرف صحى وصرف أمطار ومياه شرب ومدارس وصحة وغاز ورصف وتطوير وتجميل ومعالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات للإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية للمواطنين التى تدعمها وتحرص عليها القيادة السياسية لإشاعة الرضا بين المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية

وقال رئيس مدينة كفر شكر إن الأجهزة المحلية بالمركز والمدينة تبذل قصارى جهدها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين من خلال استكمال كل الخدمات والمرافق وحل المشكلات طبقا للإمكانيات المتاحة وتنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية لإشاعة الرضا بين أهالينا المواطنين

وجه رفعت الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بمتابعة حركة الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة وتحصيل مستحقات الدولة ومتابعة أعمال السوق العمومي بالمدينة من خلال لجنة شملت مسئولى الإيرادات والإشغالات والمتابعة والنظافة

وأضاف رفعت أن حملات متابعة الأسواق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة طوال أيام الأسبوع كما أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالقوانين وتحصيل المستحقات من قبل إدارة الإيرادات.

أشار رفعت إلي ان الهيئة القومية للبريد تقوم بإنشاء مكتب بريد مطور لخدمة المركز والمدينة بطريق جنابية كفر منصور بالمدينة مشيرا أن هيئة البريد تقدمت إلى محافظ القليوبية بطلب تخصيص مساحة الأرض وتم الموافقة عليها وجار الأعمال الإنشائية على قدم وساق بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

أضاف " رفعت " أن مكتب البريد يتم إنشاؤه على مساحة 125 مترا يتكون من طابقين وبقيمة مالية 2 مليون جنيه تقريبا مضيفا أن المكتب الجديد يقضى على الزحام والتكدسات وأيضا مساحته كبيرة ومتوافر بداخله كافة الخدمات والمرافق لخدمة وراحة جموع أهالينا المواطنين