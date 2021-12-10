تحذير في روسيا من اندماج كورونا بفيروس الإيدز: أخطر طفرة على البشرية

وسط تجدد المخاوف من متحورات فيروس كورونا، وآخرها أوميكرون، أكد عالم المناعة وأخصائي الحساسية الروسي الشهير «فلاديمير بوليبوك»، عن أخطر من فيروس كورونا قد تظهر حال اندماج الأخير مع فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ«الإيدز».

وقال «بوليبوك»، في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»، إن أخطر طفرة لفيروس كورونا ستظهر حال بدأ الفيروس مهاجمة الخلايا اللمفاوية التائية، وهي خلايا الجهاز المناعي التي لا يمكن إنتاج الأجسام المضادة بدونها، وفقا له.

أخطر طفرة ستظهر حين يندمج فيروس كورونا بفيروس نقص المناعة البشرية

وأوضح الطبيب الروسي الشهير أن أخطر طفرة لفيروس كورونا، ستظهر حال اندماج فيروس كورونا مع فيروس نقص المناعة البشرية «الأيدز»، بصفته فيروسا ينتمي إلى أسرة فيروسات RNA أيضا.

ولفت إلى أن فيروس كورونا يفاجئ بمهاجمته الخلايا اللمفاوية التائية التي تعد الخلايا الرئيسية في الجهاز المناعي، مضيفا: «إذا تعلم الفيروس التاجي مهاجمة الخلايا اللمفاوية التائية، فإنه سيتعلم كذلك تعطيل جهاز المناعة عن العمل، ما يؤدي إلى فقدان الإنسان لقدرته على الشفاء والتعافي مبدئيا».

اختصاصي روسي: هناك خطورة كامنة مرتبطة باحتمال تغيير اللقاحات كلها ضد كورونا

وكان كبير أخصائيّ الأمراض المعدية السابق في موسكو، «نيقولاي ماليشيف»، أعلن أن التغيرات التي تطرأ على بروتين S، الموجود على سطح فيروس كورونا، يمثل خطورة كامنة ومرتبطة باحتمال تغيير اللقاحات كلها ضد الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا أبلغت منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر اكتشافها متحورا جديدا اسمته المنظمة الدولية بالأحرف اللاتينية «أوميكرون»، كما وصفته بـ«المقلق».

وتؤكد السلطات الصحية في جنوب أفريقيا حاليا أن معدلات انتشار متحور أوميكرون كبيرة، لافتة إلى أن ثلت حالات المصابين به يعانون مرضا شديدا.