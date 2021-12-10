الأردن يسجل أول حالتي إصابة بسلالة «أوميكرون»

سجلت السلطات الصحية في الأردن، أول حالتي إصابة بسلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الإصابة الأولى لمواطن قادم من جنوب إفريقيا

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إن الإصابة الأولى تعود لمواطن أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

واضافت الصحة الأردنية، أن الإصابة الثانية تعود لـ أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً.