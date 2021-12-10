جنوب أفريقيا تلجأ إلى «فايزر وجونسون» لمواجهة إصابات أوميكرون القياسية

بعد أن دفع متغير فيروس كورونا أوميكرون الإصابات في جنوب أفريقيا نحو مستويات قياسية، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن تقديم جرعات معززة من لقاحات كوفيد 19، من إنتاج شركة فايزر وأخرى من إنتاج شركة جونسون آند جونسون.

وقال نيكولاس كريسب، نائب المدير العام لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن جرعات فايزر المعززة ستكون متاحة للمواطنين بعد ست أشهر من تلقي جرعتهم الثانية، موضحًا أنه سيصبح أول الأشخاص المؤهلين لتلقي الجرعة المعززة في أواخر الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنه ستطرح معززات لقاح جونسون آند جونسون، المتاحة بالفعل للعاملين الصحيين في الدراسة البحثية، لعامة السكان في الدولة قريبًا، بحسب «رويترز».

ذروة متحور أوميكرون لا تزال أقل من متغير دلتا

وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 22 ألف حالة إصابة جديدة بـ كوفيد 19، أمس الخميس، وهو رقم قياسي خلال الموجة الرابعة من الإصابات التي يقودها متغير أوميكرون، ولكن لا تزال أعداد الإصابات أقل من الذروة، التي وصلت إلى 26 ألف حالة إصابة يومية، خلال الموجة الثالثة التي يقودها متغير دلتا المتحور من فيرو س كورونا المستجد.

جنوب أفريقيا تشكر في لقاح فايزر

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا، خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك مؤشرات إيجابية من بيانات المستشفيات المبكرة التي تظهر أن متحور أوميكرون تسبب بشكل رئيسي في التهابات خفيفة.

فيما قالت جليندا جراي، رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، إن عدد الأشخاص غير المحصنين كان العدد الأكبر بين المصابين الذين تستقبلهم المستشفيات حاليًا في الموجة الرابعة بقيادة المتغير أوميكرون.

أما عن لقاح فايزر، قالت رئيسة البحوث الطبية في جنوب أفريقيا: «نحن نرى أن هذا اللقاح يحافظ على فعاليته، قد تقل الفعالية بشكل طفيف، لكننا نرى الحفاظ على الفعالية عند دخول الحالات المصابة إلى المستشفيات، وهذا أمر مشجع للغاية».