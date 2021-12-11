سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 11-12-2021

يتابع الكثيرون سعر الريال السعودي بشكل يومي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار الريال السعودي في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والبنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، الموافق 11 ديسمبر 2021، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

وسجّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.63 جنيه للشراء و20.79 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 20.66 جنيه للشراء 20.82 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 20.63 جنيه للشراء 20.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء و20.79 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.71 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 17.73 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 17.72 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.