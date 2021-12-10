منتدى التعليم العالي يناقش تجربة الجامعات الأهلية.. «ادرس في مصر»

أقيمت جلسة بعنوان «ادرس في مصر»، فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي (رؤية المستقبل) لليوم الثالث على التوالي، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجلسة كانت برئاسة هاجر مدحت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بالوزارة، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور ستراتيس كاناراتشوس مدير فرع جامعة كوفنتري في مصر، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية في مصر.

مبادرة «ادرس في مصر» جزء من رؤية مصر 2030

في بداية الجلسة، قدمت الدكتورة هاجر مدحت عرضًا موجزًا حول مبادرة (ادرس في مصر)، مشيرة إلى أن المبادرة أطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنها تُعد جزءً لا يتجزأ من رؤية مصر (2030)، وأجندة الأمم المُتحدة، كما أن المبادرة مُرتبطة بالمُنظمات الدولية المُختصة بالعلوم والمعرفة والابتكار، موضحًا أن منصة (ادرس في مصر)، تعمل لأول مرة على الدراسات العليا، وتتيح للطلاب الوافدين التقدم للدراسة طوال العام الدراسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطيف أن منظومة التعليم العالي المصرية، شهدت تطورًا كبيرًا بدعم من القيادة السياسة خلال السبع سنوات الأخيرة؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تعظيم فرص توفير خدمات التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز.

وأضاف أن لدينا حاليًا 27 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة وأهلية، و3 جامعات تكنولوجية، و4 مؤسسات جامعية تستضيف 4 أفرع لجامعات دولية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وجامعتين باتفاقات إطارية، وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المعاهد الخاصة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم إنشاء 3 جامعات حكومية جديدة في (مرسي مطروح والأقصر والوادي الجديد)، وجاري حاليًا إنشاء جامعتي (جنوب سيناء والغردقة)، حيث تستهدف الدولة المصرية أن يكون لديها جامعة لكل مليون مواطن، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بلجانه المتنوعة، يعمل على وضع الاستراتيجيات المختلفة؛ للارتقاء بجودة التعليم بالجامعات، وتعزيز مكانة البحث العلمي، وتشجيع النشر في المجلات الدولية، وإنشاء مراكز للتميز لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

جامعة الجلالة أحد نماذج الجامعات الأهلية الدولية غير الهادفة للربح

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف حيدر عرضًا حول منظومة التعليم الدولي بجامعة الجلالة، وأكد خلاله أن جامعة الجلالة تعُد أحد نماذج الجامعات الأهلية الدولية في مصر، غير الهادفة للربح، وتشمل جامعات (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) وتسعى هذه الجامعات إلى تقديم تعليم مُتميز بمقاييس دولية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تعُد مؤسسات تعليمية فريدة تم بناؤها وفقًا لمعايير الجودة الدولية؛ لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة للطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف منها، تزويد الشباب المصري بالتعليم الجيد الذي يتناسب مع سوق العمل المحلى والدولي، من خلال مُسايرة تخصصات وبرامج الجامعة لوظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل.

ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى نجاح الجامعة في عقد عدد من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية ذات السُمعة والمكانة المُتميزة؛ للاستفادة منها في رفع كفاءة وجودة التعليم المصري، إذ وقعت جامعة الجلالة اتفاقًا مع جامعتي «أريزونا ستيت» الأمريكية وهيروشيما اليابانية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إلى أن جامعة العلمين الدولية جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتُسهم في إتاحة تعليم متميز، يقوم على غرس روح الإبداع والابتكار وثقافة ريادة الأعمال؛ لدعم بناء الإنسان وإعداد قادة المستقبل، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية مُتطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، مؤكدًا أن الجامعة تأخذ فى الاعتبار التخصصات المُلبية لاحتياجات سوق العمل، منها برامج في مجالات (الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، إدارة الأعمال، العلوم الإنسانية والوراثية، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والفندقة، الفنون والتصميم، القطاع الطبي، الصحة العامة).

رئيس جامعة العلمين: نعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع جامعات دولية

وأوضح رئيس جامعة العلمين الدولية، أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع جامعات دولية؛ لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة في تخصصات جديدة، حيث تم توقيع اتفاق شراكة مع جامعتي (لويزفيل وألاباما) في برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ليون 3 الفرنسية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع جامعتي (الإسكندرية والأمريكية بالقاهرة). وأشار الكردي إلى أن الجامعة خلال العام الدراسي الجاري، قدمت عددًا من الدورات لتنمية قدرات الطلاب، وصقل مهاراتهم في مختلف جوانب الحياة، منها مقدمة في تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، كما استعرض مقومات البنية التحتية للجامعة التي تضم مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعي، وسكن مُكون من أربعة أبراج بنهاية 2022 للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفرد الجامعة بعدد من الملاعب المكشوفة، والصالات المُغطاة، وحمامات السباحة.

كوفنتري مصر: نقدم أعلى مستويات التعليم من خلال الجامعة الأم في بريطانيا

وقدم الدكتور ستراتيس كاناراتشوس مدير فرع جامعة كوفنتري بمصر، عرضًا تفصيليًا عن منظومة التعليم بالجامعة، تناول فيه نشأة فرع الجامعة تحت مظلة المؤسسة الجامعية «جامعات المعرفة الدولية»، مشيرًا إلى أن الجامعة تُقدم أعلى مستويات التعليم الجامعي من خلال الجامعة الأم في بريطانيا، والتي تقوم بتقديم برامجها الدراسية في مصر بنفس معايير جودة التعليم، حيث تعُد «كوفنتري» واحدة من أبرز الجامعات العالمية الرائدة في بريطانيا، في مجال التعليم المبتكر والمتنوع ثقافيًّا، وتعمل على سد الفجوة بين الواقع العملي والأوساط الأكاديمية، وتشجيع ثقافة الابتكار.

وأشارإلى أبرز التخصصات التي يتم تدريسها بالجامعة، ومنها: (وسائل الإعلام الرقمية، علوم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة المدنية، الحوسبة، القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني)، وذلك بنفس المناهج الدراسية وطرق التدريس في الجامعة الأم ببريطانيا، مؤكدًا أن هذه التخصصات تأتي تماشيَا مع مُتطلبات جامعات الجيل الرابع، في ظل استراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، قدم الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية في مصر، عرضًا حول التنافسية التي تُقدمها الجامعة الألمانية الدولية في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشئت بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين مصر وألمانيا، خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا عام 2018، وتم وضع حجر الأساس لها عام 2019، وتتخصص الجامعة بالأساس في التقنيات الحديثة، وقد صُممت البرامج الدراسية لتأهيل الخريجين لمجموعة مُتنوعة من فرص العمل في مجالات مختلفة، فضلاً عن إكساب الطلاب المهارات الحياتية الخاصة بالتفكير النقدي، وتقديم تعليم حقيقي ومُمتع.

وأضاف أن الجامعة الألمانية الدولية لديها تعاون وثيق مع المؤسسات الصناعية في ألمانيا، لكي يتمكن الطلاب من الالتحاق بالفرص التدريبية في الصناعة قبل التخرج، مُستعرضًا أهم التخصصات التي تقدمها الجامعة، والتي منها (هندسة الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، وإدارة الأعمال والتسويق الرقمي، والطاقة المتجددة، والهندسة الدوائية، وعلم البيانات، وهندسة البرمجيات).