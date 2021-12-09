وزير التعليم العالي يترأس الجلسة الختامية للمؤتمر العام لـ«الإيسيسكو» في دورته الـ14

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ١٤ للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال يومي ٨ - ٩ ديسمبر ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أكد الوزير على نجاح المؤتمر العام في دورته الـ ١٤؛ بفضل الجهود المبذولة من العمل المكثف، والذى أثمر عن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، والتعاون بين الإيسيسكو وعدد من الشركاء، والتي نأمل بأن يستفيد منها عدد كبير من الدول الأعضاء.

وأشار د. عبدالغفار إلى تسليم جائزة الإيسيسكو _حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، وكذا الإعلان عن النسخة القادمة من الجائزة، لافتاً إلى مناقشة البنود الخاصة بجدول أعمال المؤتمر العام، والمصادقة علي القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دوراته الثلاث السابقة، وهى: الدورة الـ 40 التي انعقدت في أبو ظبي بصلاحيات المؤتمر العام، والدورة الـ41 التي انعقدت افتراضيًا مارس الماضي، والدورة الـ 42 التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن شكره وتقديره للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، لما بذلوه من جهد للحرص على المشاركة والتعاون معًا لإنجاح أعمالها، كما وجه الشكر أيضاً لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة على مجهوداتها المتميزة فى الإعداد لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك لفريق عمل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما يقدمونه من جهدٍ وعملٍ دؤوب لأجل المصلحة العامة.

وفي كلمته، أعرب د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا توجيه الشكر للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأمانة د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ود محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي.

وخلال الجلسة الختامية، تم اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، وكذلك الاتفاق علي عقد المؤتمر العام في دورته الـ ١٥ في ديسمبر ٢٠٢٥ بمقر المنظمة بالمغرب، بالإضافة إلى المصادقة علي قرارات الدورات السابقة ٤٠ - ٤١ - ٤٢.