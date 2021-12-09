وزير التعليم العالي يبحث نقل الخبرة المصرية لقرغيزستان

فى إطار فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/أيبك أرتيكبيف نائب وزير الخارجية لقرغيزستان والوفد المرافق له، بحضور د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

خلال اللقاء، أكد الوزير على العلاقات القوية والطيبة التى تربط مصر بقرغيزستان.

وبحث الجانبان نقل الخبرة المصرية في مجال التعليم العالي إلى دولة قرغيزستان، والتعاون في التأسيس الأكاديمى للتعليم العالي بها، وإنشاء وزارة للتعليم العالى ومؤسسات تعليمية جامعية والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد السيد أيبك أرتيكبيف، بالتاريخ العريق لمصر كمهد للحضارة والتاريخ والثقافة، مشيرًا إلى تميز علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالى، والتى أثمرت عن العديد من الخريجين المتميزين الذين يشغلوا الآن مناصب رفيعة في قرغيزستان بمجالات السياسة والزراعة والاقتصاد وغيرها، مشيرًا إلى رغبة بلاده التعاون مع مصر في مجال دراسة الطب.

وبحث الطرفان توقيع اتفاق تعاون مشترك، والتوسع في المنح الدراسية المقدمة للطلاب القرغيزيين بالجامعات المصرية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس.