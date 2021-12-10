منتدى التعليم العالي يناقش التكيف مع ديناميكيات المستقبل بالجامعات

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي «رؤية المستقبل» لليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناقشت الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان: «التوافق والمرونة: التكيف مع ديناميكيات المستقبل بالجامعات والمراكز البحثية: عددًا من الموضوعات الهامة، حيث قدم العرض الدكتور شياماسوندر مستشار المجلس الوطني للتقييم والاعتماد في الهند، حول السيناريو العالمي للتقييم والاعتماد المعياري (القياس، والدرجات، والتصنيف والتقييم)».

وقدم الدكتور شياماسوندر خلال الجلسة، مدخلا لتحسين التصنيف في مؤسسات التعليم العالي من خلال تعزيز الاستثمار في البحث العلمي، الاهتمام بالكليات المتميزة، والاهتمام بالتقييمات الأكاديمية وتقييمات جهات التوظيف، وتحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب داخل الجامعات، وتعزيز الاقتباس، مشيرًا إلى أن هناك تداخلا بين مصطلحات «الترتيب، والدرجات، والتصنيف، والمقارنة المعيارية».

وأشار الدكتور شياماسوندر إلى أن التحدي الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي هو تحديد نموذج جديد للتعليم العالي، وتعزيز الجودة، مستعرضًا نموذج للخطوات المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي في الفترة القادمة وهي: «إعادة الهيكلة المؤسسية وتوحيدها، ودعم التعليم الشامل متعدد التخصصات، والاعتمادات الأكاديمية، وتنمية المهارات، التعليم المبنى على النتائج، والاستمرار في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، ودعم الابتكار في البحث العلمي، وتوفير بيئة داعمة للطلاب».

الجلسة تناقش إعادة تشكيل الأطر الاعتمادية للتقييم

وناقشت الجلسة إعادة تشكيل الأطر الاعتمادية للتقييم، والجمع بين مؤشرات البيانات المبنية الكمية والكيفية، وغرس الروح التنافسية، وتقليل التباين في التقييم بين فرق العمل، وزيادة الموضوعية والشفافية، والتحقق من صحة البيانات من وكالات مهنية خارجية، ونظرة حول جامعات المستقبل، وآفاق التميز للكليات والجامعات والمؤسسات رفيعة المستوى.

واستعرضت الجلسة أيضاً، التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي ومنها، المصادقة على البيانات والتحقق منها، ونقص القوى العاملة المُدربة، ونقص الخبرات، ونقص ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مؤسسات التعليم العالي، وتحديات تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي في مصر خلق فرصًا لعقد اجتماعات مع دول صديقة

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قُرب على جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.