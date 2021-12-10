ديبكا بادكون تعيد نشر صور زفافها بعد زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال

تعجب متابعو الفنانة الهندية ديبكا بادكون بعد أن نشرت صور زفافها من جديد عبر «إنستجرام» في نفس وقت تصدر زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال محركات البحث عالميا وهو الأمر الذي أثار كثيرا من الجدل والتساؤلات .

زواج كاترينا كيف وفيكى كوشال

يذكر أن ديبكا بادكون كانت أرشفت صور زفافها من على «إنستجرام» منذ عام تقريبا، ولكن إعادة نشر صور زفافها هي ورانفير في أثناء زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال، كان موقفا غريبا بالنسبة لمتابعيها.

لم يكن ذلك الموقف الأول لديبكا للقيام بمثل تلك التصرفات، إذ نشرت من قبل صور زفافها في أثناء زواج سونام كابور وأنوشكا شارما أيضا.

كما فعلت «ديبكا» هاشتاج أجمل عروسة في العالم، عقب زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس حينما تصدر الأخبار العالمية، وبالفعل استطاعت أن تنافس الأولى في دخول الترند أيضا، ودشنت هاشتاج آخر عقب زفاف سونام كابور أيضا منذ أكثر من عام، مما تسبب في الهجوم عليها من الفنانة أنوشكا شارما، التي اتهمتها أنها مجنونة بحديث الناس عنها، وعلقت حينها بالموقع الهندي الشهير «هندوستان تايمز»، بأنها وفريقها الإعلامي «مجانين التريند».

بعد الهجوم الشديد على ديبكا بادكون مسحت المنشور من على «إنستجرام»، واكتفت بصور زفافها التي نشرتها منذ 28 نوفمبر الماضي، كما هنأت العروسين كذلك.

تفاصيل زواج كاترينا وفيكي

يذكر أن زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال تم أمس في ولاية راجهستان، بمنتجع «سيكس سينسيز باروارا»، في منطقة «ساواي مادهوبور» على الطقوس البنجابية التقليدية.