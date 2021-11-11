الهندي فيكي كوشال يكشف عن موعد زواجه بـ كاترينا كيف قريبا

انتشرت شائعات بين رواد التواصل الاجتماعي بالهند، حول زواج فيكي كوشال وكاترينا كيف. ومن المنتظر أن يكشف فيكي كوشال، الستار عن موعد زواجه بكاترينا كيف، خلال حلقته في برنامج برنامج «Into The Wild With Bear Grylls»، وفقا لتقارير موقع «بوليوود لايف» و«بينك فيلا» الهنديين.

وتدوال رواد التواصل الاجتماعي، أقاويل حول زواج فيكي كوشال وكاترينا كيف في عيد الديوالي، ولكن تم نفي عقد الزواج في الديوالي، ولكن من المحتمل أن يعقد في ديسمبر المقبل، وأن هذا الموعد من اختيار كاترينا، ولكن فيكي، أراد أن يتمم زواجه في مايو الماضي، حيث يستطيع التفرغ لقائمة أعماله، وفقا لتقارير موقع «بوليوود لايف» الهندي.

خطة زواج فيكي كوشال وكاترينا كيف

وحجز الزوجان أيضًا، شقة فاخرة في جوهو، وسيصبحان قريبًا جيران فيرات كوهلي وأنوشكا شارما، بجانب أنهما سيتم زواجهما في منتجع «Six Senses Fort Barwara» في ولاية راجستان في مدينة «Sawai Madhopur»، بالهند.

على الصعيد الآخر، يشارك فيكي كوشال في برنامج «Into The Wild With Bear Grylls»، وهو برنامج تحديات، وقد صرح خلال المقطع الترويجي للبرنامج، عن اشتياقه لعائلته، بجانب العيش في الجبل، حيث أنه من البنجاب.

مشاريع فيكي كوشال وكاترينا كيف

ويعرض الآن بدور السينما الهندية، لـ فيكي كوشال، فيلم «سردار أودام»، الذي يجسد به قصة مناضل هندي، وبينما يتم عرض فيلم «سوريافانشي» لـ كاترينا كيف بدور العرض الهندي، بجانب السينما المصرية، فضلا عن قيام كاترينا كيف، بتصوير الجزء الثالث من فيلم «ذا تايجر»، مع النجم الهندي الشهير سلمان خان.

ومن الجدير بالذكر أن فيكي كوشال، حصد العديد من الجوائز، ومن أهمها جائزة الفيلم الوطني، لأفضل ممثل، فضلا عن جوائزه في مهرجان « فيلم فير»، بجانب وجوده في قائمة «مجلّة فوربس الهند» لأقوى المشاهير في 2019.