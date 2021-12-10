خاتم زفاف كاترينا يتصدر التريند.. بـ8 ملايين روبية وارتدته ديانا

بعد تصدر خبر زفاف كاترينا كيف وفيكي كوشال محركات البحث في جوجل، تصدر خاتم زفاف كاترينا حديث السوشيال ميديا، التي تبلغ قيمته 8 ملايين روبية، ويشبه خاتم الأميرة ديانا.

خاتم زفاف كاترينا كيف، أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن لفت أنظار الجميع، هو من الماس الأزرق، و تبلغ قيمته 8 ملايين روبية.

من المؤكد أن فيكي كوشال تفوق على نفسه في اختيار خاتم زفاف جميل لزوجته كاترينا كيف، حيث إنه من فصوص الماس والياقوت.

كما قارن رواد السوشيال ميديا خاتم كاترينا كيف، بخاتم الأميرة ديانا، معلقين: من يد ملكة بريطانيا لـ ملكة بوليوود.

اختارت كاترينا كيف، أن يكون الزفاف بالطقوس الهندية، على الطريقة البنجابية، و قامت بدخول إلى مانداب الزواج بـ (حانطور) وهي عربة الخيل الشهيرة بالزفاف بالهند.

حفل زفاف تقليدي عائلي

وتم عقد قران الثنائي كاترينا كيف و فيكي كوشال اليوم في حفل زفاف تقليدي، بولاية راجستهان، وسط أقرب أصدقائهم، وعائلتهم.

أقيم حفل الزفاف في منتجع «سيكس سينسيز باروارا »، في منطقة ساواي مادهوبور. بينما كان الجميع ينتظرون بفارغ الصبر لإلقاء نظرة على الزوجين النجمين ، شاركت كاترينا وفيكي الصور الأولى من الزفاف الملكي التقليدي للثنائي، حديثي الزواج في عالم بوليوود.

بدا النجمان الهنديان، في حالة حب مع بعضهما البعض ، حيث قاموا بتزيين ملابس الزفاف التقليدية المذهلة باللونين الأحمر والكريمي، من خلال مشاركة هذه الصور ، قام كلاهما بتعليق المنشور (الحب والامتنان فقط في قلوبنا لكل ما أوصلنا إلى هذه اللحظة)

متابعين لبعضهما البعض: ( طلب كل محبتك وبركاتك بينما نبدأ هذه الرحلة الجديدة معًا.. يد مطوية ورموز تعبيرية قلب أحمر).

بمجرد أن نشر فيكي و كاترينا، ( البث المباشر)، أمطر مشاهير بوليوود التهنئات و المباركات للزوجين.

بما في ذلك علياء بهات ، وبريانكا شوبرا ، وكارينا كابور ، وجانفي كابور وغيرهم من العروسين بالكثير من الحب.