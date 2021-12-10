الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل المصرية.. خطوة بخطوة

أتاحت وزارة العدل المصرية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وكانت من أبرز الخدمات المقدمة، الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل المصرية من خلال موقعها الإلكتروني، لكل ما يحتاجه المستعلم هو هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر، مزود بخدمة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن قضية بوزارة العدل المصرية

ولمعرفة خطوات الاستعلام عن قضية بوزارة العدل المصرية، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات والمعايير سوف نستعرضها خلال السطور التالية:

1) الدخول على بوابة وزارة العدل المصرية من خلال هذا الرابط.

2) اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.

3) إدخال درجة الدعوى «جزئي - ابتدائي- استئناف - نقض».

4) اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.

5) اختيار نوع الدعوى «مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس» وغيرها من أنواع الدعاوى.

6) اختيار سنة الدعوى.

7) الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف دعوتك القضائية.

«العدل»: توفر إتاحة عدد كبير من الخدمات عبر تحميل تطبيق أرغب في عمل توكيل

وكانت وزارة العدل المصرية، أتاحت العديد من خدماتها للمواطنين إليكترونيا من خلال عدة منافذ وطرق مختلفة وخاصة الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل المصرية، أولهما عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ثانياً إتاحة عدد كبير من الخدمات عبر تحميل تطبيق أرغب في عمل توكيل، وهو تطبيق إلكتروني يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما يمكن تحميله على الهواتف المحمولة على اختلاف أنظمة تشغيلها سواء كانت أندرويد أو آيفون أو هواوي.

كما أطلقت وزارة العدل المصرية خدمات إلكترونية أخرى كخدمات التوثيق والشهر العقاري والمحاكم والقضايا عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال تدشين حساب على البوابة الإلكترونية من خلال إدخال الاسم بالكامل وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي - واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وتعيين رقم سر خاص بالحساب.